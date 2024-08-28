Aydın Eczacı Odası, Eczacıya Yapılan Saldırıyı Kınadı

Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir eczanenin rafından iddiaya göre krem ve ilaçların alınıp ücretinin ödenmemesi, eczacı kalfasının da bıçakla tehdit edilmesi olayının ardından Aydın Eczacı Odası'ndan yaşanan olaya kınama açıklaması yapıldı.

Aydın Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddetin bir an önce durdurulması temennisiyle, meslektaşımız Eczacı Ülfet Kara Aksoy'a yapılan saldırıyı kınıyor, başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - AYDIN