Aydın Efeler'de huzur uygulamasını yeni İl Emniyet Müdürü Karaduman denetledi - Son Dakika
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Aydın Efeler'de huzur uygulamasını yeni İl Emniyet Müdürü Karaduman denetledi

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Aydın Efeler\'de huzur uygulamasını yeni İl Emniyet Müdürü Karaduman denetledi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde emniyet ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirildi. Zafer Meydanı'ndaki uygulamada araçlar aranıp GBT sorgusu yapılırken, yeni İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman kontrol noktalarını gezerek denetledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 'huzur' uygulaması gerçekleştirilirken, yeni İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da kontrol noktalarını tek tek gezip denetledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Efeler ilçesinde sahaya inen emniyet ekipleri ilçe genelindeki noktalarda 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Trafik ve asayiş ekiplerinin katılımıyla Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek arandı, sürücülere de trafik kuralları hatırlatılarak kontrolleri yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler ceza yemekten kaçamazken, asayiş ekipleri de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularını gerçekleştirdi.

Müdür Karaduman sahaya indi

Geçtiğimiz günlerde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Faruk Karaduman ise görevine başlamasının ardından sahaya indi. İlçe genelinde uygulama kontrol noktalarını tek tek gezen Müdür Karaduman, görevi başındaki personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Beraberindeki amirler ile birlikte yürütülen güvenlik uygulamalarını yerinde takip eden Karaduman, uygulamalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de huzur uygulamasını yeni İl Emniyet Müdürü Karaduman denetledi - Son Dakika
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