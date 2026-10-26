Aydın Efeler'de taşımalı eğitim servisleri jandarma ve zabıta ekiplerince denetlendi - Son Dakika
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Aydın Efeler'de taşımalı eğitim servisleri jandarma ve zabıta ekiplerince denetlendi

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Aydın Efeler\'de taşımalı eğitim servisleri jandarma ve zabıta ekiplerince denetlendi
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Aydın Efeler'de taşımalı eğitimde kullanılan okul servisleri jandarma trafik ve zabıta ekiplerince denetlendi. Denetimlerde araçların mevzuata uygunluğu, güvenlik donanımları ve öğrenci taşıma kuralları kontrol edildi; denetimlerin süreceği belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçları, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla jandarma trafik ve zabıta ekiplerinin katılımıyla denetlendi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, taşımalı eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Şube Müdürü Cüneyt Karademir, jandarma trafik ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde, servis araçlarının ilgili mevzuata uygunluğu, güvenlik donanımları ve öğrenci taşıma kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından da evlerine güvenli şekilde ulaşmalarının önemine dikkat çekilen denetimlerde, taşımalı eğitim hizmetlerinin güvenlik standartlarına uygun yürütülmesi üzerinde duruldu.

Denetimler sırasında değerlendirmelerde bulunan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, öğrencilerin güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Taşımalı eğitim hizmetlerinin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çeken Çomruk, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim kurumlarına ulaşabilmeleri için servis araçlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
JandarmaTrafikZabıtaEfelerGüncelEğitimAydınYerelSon Dakika

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