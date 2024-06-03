Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Çocuklarımızı erken yaşta mesleklere yönlendirmeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Çocuklarımızı erken yaşta mesleklere yönlendirmeliyiz

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Çocuklarımızı erken yaşta mesleklere yönlendirmeliyiz

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, meslek eğitimi vurgusu yaparak, sanatkarlığın önemine dikkat çekti. Künkcü, gençlerin sanatkarlık mesleklerine yönlendirilmesi gerektiğini belirtti ve mesleki eğitim sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, geleceğin ustalarının yetişmesi için herkesin büyük görevler üstlendiğini vurguladı.

03.06.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meslek eğitimi vurgusu yapan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü; "Çocuklarımızı erken yaşta mesleklere yönlendirmeliyiz. Geleceğin ustaları yetişmeli" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği "Sezona Merhaba" partisine katıldı. Etkinlikte konuşan ve ailelere seslenen Künkcü, sanatkarlığın toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Günümüzde gençlerimizin birçoğu, iki yıllık üniversite programlarına yönlendiriliyor. Ancak mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlanıyorlar. Oysa ki, sanatkarlık meslekleri hem ülke ekonomisine hem de bireylerin kendilerine büyük katkılar sağlar. Geleneksel zanaatlar, kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Bu meslekleri canlandırarak hem kültürel mirasımızı koruyabiliriz hem de gençlerimize iş imkanı sağlayabiliriz" dedi.

"Sanatkarlar aç kalmaz"

Künkcü, ailelerin çocuklarını sanatkar olmaya teşvik etmeleri gerektiğini vurgulayarak "Sanatkarlık altın bileziktir. Sanatkar olan hiçbir çocuğunuz aç kalmaz. Sanatkar olan her çocuğun iş bulması söz konusu bile değildir. Ne zaman işin ustası olmuştur, bilin ki ya dükkan açar ya da iyi bir yerde çalışır, ekmeğini kazanır. Sanatkarlık mesleği, toplumun her kesiminde ihtiyaç duyulan bir meslektir. Bu nedenle çocuklarımızı erken yaşta bu mesleklere yönlendirmek, onların geleceğini güvence altına almak demektir" dedi. Sanatkarlık eğitiminin iş garantisi sunduğunu belirten Künkcü; "Birçok genç, iş bulma umuduyla üniversiteye gidiyor, ancak mezuniyet sonrası işsiz kalıyor. Oysa bir zanaat öğrenmek, gençlerimize iş garantisi sağlar. Kendi işlerinin patronu olabilir, yeteneklerini geliştirerek kendi iş yerlerini açabilirler. Bu, hem ekonomik bağımsızlık hem de özgüven kazandırır" ifadelerini kullandı.

Eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Künkcü; "Eğitim sistemimizi, gençlerimizin yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre şekillendirmeliyiz. Sanat ve zanaat eğitimi, sadece belirli bir kesime değil, tüm gençlerimize hitap etmelidir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sayısı artırılmalı ve kalitesi yükseltilmelidir" diye konuştu.

"Geleceğin ustaları yetişmeli"

Son olarak, geleceğin ustalarının yetişmesi gerektiğine dikkat çeken Künkcü; "Bugün attığımız adımlar, yarının ustalarını yetiştirecek. Bu nedenle gençlerimizi sanatkarlığa yönlendirmeliyiz. Hem kültürel hem de ekonomik açıdan güçlü bir toplum olmanın yolu, nitelikli zanaatkarlar yetiştirmekten geçer. Çocuklarımızın geleceği için bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor" dedi.

Bu tür etkinliklerin esnaf ve sanatkarlar arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ve yerel ekonomiye olumlu katkılar sağladığını dile getiren Başkan Künkcü, geceyi hazırlayan Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım ve ekibine de teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Çocuklarımızı erken yaşta mesleklere yönlendirmeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 14:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Çocuklarımızı erken yaşta mesleklere yönlendirmeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement