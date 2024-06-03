Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Çocuklarımızı erken yaşta mesleklere yönlendirmeliyiz

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Meslek eğitimi vurgusu yapan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü; "Çocuklarımızı erken yaşta mesleklere yönlendirmeliyiz. Geleceğin ustaları yetişmeli" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği "Sezona Merhaba" partisine katıldı. Etkinlikte konuşan ve ailelere seslenen Künkcü, sanatkarlığın toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Günümüzde gençlerimizin birçoğu, iki yıllık üniversite programlarına yönlendiriliyor. Ancak mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlanıyorlar. Oysa ki, sanatkarlık meslekleri hem ülke ekonomisine hem de bireylerin kendilerine büyük katkılar sağlar. Geleneksel zanaatlar, kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Bu meslekleri canlandırarak hem kültürel mirasımızı koruyabiliriz hem de gençlerimize iş imkanı sağlayabiliriz" dedi.

"Sanatkarlar aç kalmaz"

Künkcü, ailelerin çocuklarını sanatkar olmaya teşvik etmeleri gerektiğini vurgulayarak "Sanatkarlık altın bileziktir. Sanatkar olan hiçbir çocuğunuz aç kalmaz. Sanatkar olan her çocuğun iş bulması söz konusu bile değildir. Ne zaman işin ustası olmuştur, bilin ki ya dükkan açar ya da iyi bir yerde çalışır, ekmeğini kazanır. Sanatkarlık mesleği, toplumun her kesiminde ihtiyaç duyulan bir meslektir. Bu nedenle çocuklarımızı erken yaşta bu mesleklere yönlendirmek, onların geleceğini güvence altına almak demektir" dedi. Sanatkarlık eğitiminin iş garantisi sunduğunu belirten Künkcü; "Birçok genç, iş bulma umuduyla üniversiteye gidiyor, ancak mezuniyet sonrası işsiz kalıyor. Oysa bir zanaat öğrenmek, gençlerimize iş garantisi sağlar. Kendi işlerinin patronu olabilir, yeteneklerini geliştirerek kendi iş yerlerini açabilirler. Bu, hem ekonomik bağımsızlık hem de özgüven kazandırır" ifadelerini kullandı.

Eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Künkcü; "Eğitim sistemimizi, gençlerimizin yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre şekillendirmeliyiz. Sanat ve zanaat eğitimi, sadece belirli bir kesime değil, tüm gençlerimize hitap etmelidir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sayısı artırılmalı ve kalitesi yükseltilmelidir" diye konuştu.

"Geleceğin ustaları yetişmeli"

Son olarak, geleceğin ustalarının yetişmesi gerektiğine dikkat çeken Künkcü; "Bugün attığımız adımlar, yarının ustalarını yetiştirecek. Bu nedenle gençlerimizi sanatkarlığa yönlendirmeliyiz. Hem kültürel hem de ekonomik açıdan güçlü bir toplum olmanın yolu, nitelikli zanaatkarlar yetiştirmekten geçer. Çocuklarımızın geleceği için bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor" dedi.

Bu tür etkinliklerin esnaf ve sanatkarlar arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ve yerel ekonomiye olumlu katkılar sağladığını dile getiren Başkan Künkcü, geceyi hazırlayan Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım ve ekibine de teşekkürlerini iletti. - AYDIN