Aydın Gençlik Merkezi'nin Başarılı Faaliyetleri - Son Dakika
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Aydın Gençlik Merkezi'nin Başarılı Faaliyetleri

Aydın Gençlik Merkezi\'nin Başarılı Faaliyetleri

Aydın Gençlik Merkezi, 2023'te 2.510 etkinlikle 61.645 gence ulaştı ve toplumsal projelerle öne çıktı.

17.01.2025 13:53
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Geçtiğimiz yıl boyunca toplamda 2 bin 510 faaliyet gerçekleştiren Aydın Gençlik Merkezi, 61 bin 645 gence ulaştı.

Aydın Gençlik Merkezi, 2024 yılında gençlerin kişisel, sosyal ve toplumsal gelişimini destekleyen çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler sunan merkez, şehirdeki gençler için yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Geçtiğimiz yıl boyunca toplamda 2 bin 510 faaliyet gerçekleştiren merkez, 33 bin 243 üyesi ile 61 bin 645 gence ulaşmayı başardı. Gençlik merkezinde hızlı okuma, robotik kodlama, dene-yap atölyeleri, sanat, müzik ve spor gibi birçok alanı kapsayan üretim odaklı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu faaliyetler sayesinde gençler hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk alanlarında gelişim gösterdi. Sokak hayvanlarına destek kampanyaları ve okul duvarı renklendirme projeleri gibi etkinliklerle de toplumsal dayanışma öne çıkarıldı.

'Çaya Geliyoruz' projesi ile üniversite öğrencileri ev ziyaretleri gerçekleştirerek dayanışma ruhunu pekiştirirken, ÖSYM sınavları sonrası toplanan kalem setleri de 50 köy okulunda toplam 4 bin 500 öğrenciye ulaştırıldı.

"474 genç, kamplardan yararlandı"

Aydın Gençlik Merkezi adına Ege Bölgesi finalisti olan gençler, Ankara'da gerçekleşen Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Bunun yanı sıra, yaz okulları faaliyetlerine 500 genç katılırken, Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları gibi farklı temalarda toplam 474 genç çeşitli kamplarda yer aldı. Aydın Gençlik Merkezinde Deneyap Atölyesinde 160 öğrenci katılım sağlarken, Aydın ilinden 12-25 yaş arası gençler farklı illerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın deniz ve doğa temalı kamplarına 332 genç, Medeniyet, Tarih ve Kültür Kamplarına ise 142 genç katılım gösterdi.

Ayrıca Aydın Gençlik Merkezi'nden gençlere yönelik gerçekleştirilen çalışmaların 2025 yılında da aralıksız süreceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Gençlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Gençlik Merkezi'nin Başarılı Faaliyetleri - Son Dakika

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