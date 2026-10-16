Aydın Germencik\'te incir fiyatı 200 TL\'den 100-150 TL\'ye geriledi, üretici zorlandı

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Geçen sene 200 liraya sattığımız incir bu sene 100-120 lira bantlarında geziyor. Bu işe birilerinin el atması gerekiyor. İncir, üç kutsal kitapta geçen kutsal meyve. Bu meyveye yazık etmeyelim" dedi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir üreticileri, bu sezon düşen ürün fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçen yıl 200 TL üzerinde satışı yapılan incirin fiyatı, bu yıl 100-150 TL bandına kadar geriledi. Üreticiler, maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını belirterek devletten destek talep etti.

Ertan Ateş isimli yurttaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İncirde geçen sene aldığımız fiyatlarla 250 ile 300 lira arası incir satıldı dağ köylerinde. Şimdi bu sene aynı incir 150 lira bandında satılıyor dağ köylerinde. Yani işçinin bir ton incir toplaması lazım. İşçi zaten yılda, biz buralarda kantarcı deriz. Bir ton incir parasına işçi geliyor. Adamlar 150 bin liralık bir ton incir satacak. O da çoğu kişinin, alışveriş yapan arkadaşların çoğunda para yok. Hep vade. Millet cebinden ödedi ve kredi çekerek ödedi. Yani bunu kredi çekti, ödedi. Yarın bir gün bu parayı alacakları da meçhul, alamayacakları da meçhul yani. Çok büyük bir sıkıntı var. Mesela incir sadece bir çalışanla değil. Mesela oralarda beygirle çift sürülüyor. Bunların günlük yevmiyesi 10 bin lira. Adam bir 5 tonum yeri sür diyecek, en az 20 bin lira. Bu iki kat sürünce 40 bin lira. Ondan sonra iliği var, işçisi var. Gübre kullanılmıyor fazla da genellikle organik olarak yapılıyor. Ama bu şekilde maliyetimiz çok yüksek. İncirde kalite var. Ama pazar yok. Bu pazarı da açması için bu devletin biraz ön ayak olması lazım millete. Bu şekilde olması lazım yani. İncirci bu sene gerçekten perişan."

Esin Eyinovası üretici de şöyle konuştu:

" Kendim üretiyorum, kendim yapıyorum. Ama bunların maliyetini iliklemesi, sürdürmesine, ağaçların dip çapalarını hepsi için bir yevmiyeci götürüyorum. Başkalarına yaptırıyorum, kendim yapamıyorum. Geçen sene sürdüğüm tarlamda yaptırdığım masrafla bu seneki masraf bir olmadı. Çünkü geçen sene mazot 50 liraydı, bu sene oldu 100 lira. Çapa geçen sene başka fiyattı, bu sene 2-3 misli oldu. İlikler de aynı şekilde, toplamada da aynı şekilde. Geçen sene 750 liradan topladığım bahçemi bu sene 2 bin liradan topladım. Çırpıcı için de 3 bin lira para verdim. Bunlar maliyet olarak çok büyük bir maddi sıkıntı yarattı. Geçen sene 100-200 liradan sattığım en kötü hurda incirimiz vardır. Ama bu sene 20 liradan hurda satan arkadaşlarım oldu. Çok iyi olan incirimiz, 200 liradan sattıklarımız 100 lira, 120 lira oldu."

İncir ve zeytin üreticisi Kenan Çalışkan, artan üretim maliyetleri ve yetersiz gelir nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. İncir fiyatının 120 lira olduğunu belirten Çalışkan, fiyat açıklamalarının hasat sonrasına kalmasına da tepki gösterdi. Elde ettikleri gelirin mazot, gübre, işçilik ve borçlarını karşılamaya yetmediğini ifade eden Çalışkan, çocuklarının eğitim masrafları ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sene tarımda çok verimli bir yıl oldu. Mahsulümüz çok güzel. Lakin geçen sene 200 liraya sattığımız incir bu sene 100-120 lira bantlarında geziyor. Bu bahsettiğimiz rakamlar bizim toptan sattığımız rakamlar. Şimdi vatandaşlarımıza şöyle de geri dönüşler alıyoruz. 'Pazarda biz incir almaya gittik, 700 lira, 800 lira'. Bunlar perakende satış fiyatlarımız. Ama burada tonajlı, toptan satılan mallar 100-120 lira bandında ilerliyor. Geçen sene 200 liraya, 180 liraya incir satan çiftçimiz bu sene 120 liraya incir sattı ve hala daha depolarında incir var. Ne alan var ne satan. Mağduriyetimiz çok büyük. Önümüz zeytin. Aynı dert zeytinde de var. İki problem, Germencik'in ekonomisini ne yazık ki aşağıya doğru götürüyor. Bu işe birilerinin el atması gerekiyor. İncir, üç kutsal kitapta geçen kutsal meyve. Bu meyveye yazık etmeyelim. Önümüzdeki günlerde ramazan ayı gelecek. Bu incirin tanıtımını yapalım. İncirin fiyatının bir şekilde artması gerekiyor ki bizim çiftçimiz emeğinin karşılığını alsın. Yani şu gördüğünüz ağaçla burada insanlarımız çocuklarını okutuyor, çocuklarını askere gönderiyor, çocuklarını evlendiriyor, ev alıyor. Sadece bu ağacın geliriyle yapılıyor bu işler. Ama ne yazık ki artık bu senenin fiyat politikası ve tarım politikası yerlerde. Germencik'te incir bahçesi olmayan 10 kişiden 5 kişi vardır. Yani yarı yarıya bizim herkesin incir bahçesi vardır."