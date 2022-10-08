Aydın haberi | Aydın'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haberi | Aydın'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

08.10.2022 10:34
Aydın haberi | Aydın'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Aydın yerel haberine göre Aydın il genelinde Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.

Aydın il genelinde Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.

Aydın'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'in doğumunun sene-i devriyesi olan Mevlid Kandili coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar il genelindeki camilere akın ederken, camilerde Mevlit Kandili programları düzenlendi. Gecenin anlam ve önemiyle ilgili vaazlar yapıldı. Yapılan vaazların akabinde kılınan yatsı namazından sonra cami hocaları tarafından mevlid-i şerif, aşrı şerifler ve ilahiler okundu. Mevlid-i şerifi dinlemek için genç-yaşlı, kadın-erkek yüzlerce vatandaş camileri doldurdu. Programlar yapılan dualar ile son buldu. - AYDIN

YORUMLAR
500
Erzincan haberleri! Erzincan'da Mevlit kandilinde camiler doldu Erzincan haberleri! Erzincan'da Mevlit kandilinde camiler doldu Fas'ta Mevlit Kandili kutlamaları Fas'ta Mevlit Kandili kutlamaları
Kaynak: İHA

Mevlit Kandili, Hz Muhammed, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın haberi | Aydın'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:32 Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek
10:02 Bakan Nebati'den esnafa güzel haber: Limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışıyoruz
09:51 Ukrayna'nın Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada
09:32 Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
09:31 MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum
09:07 Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu
08:55 New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi
08:22 Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar...
07:53 Adaları silahlandıran Yunanistan ve ABD'den skandal paylaşım! "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü"
07:28 CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 10:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın haberi | Aydın'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement