Aydın haberleri: Koçarlı Cemevi ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor - Son Dakika
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Aydın haberleri: Koçarlı Cemevi ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor

06.10.2022 13:42
Aydın haberleri: Koçarlı Cemevi ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor

Aydın yerel haberine göre Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan alevi vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilecekleri Koçarlı Atatürk Mahallesi Cemevi ve Kültür Merkezi temel atma töreni 7 Ekim Cuma günü saat 14: 00'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans sistemi katılımıyla gerçekleştirilecek.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan alevi vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilecekleri Koçarlı Atatürk Mahallesi Cemevi ve Kültür Merkezi temel atma töreni 7 Ekim Cuma günü saat 14: 00'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans sistemi katılımıyla gerçekleştirilecek.

Koçarlı'da alevilerin yaşadığı Atatürk Mahallesi'ndeki vatandaşların Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan cemevi talebinde bulunmasının ardından talebe duyarsız kalmayan Vali Aksoy ve Başkan Kaplan'ın girişimleri ile kısa süre içerisinde Cemevi ve Kültür Merkezi projesi için hazırlıklar tamamlandı. Koçarlı Belediyesi tarafından kamulaştırılarak, Koçarlı Belediyesi, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte hayata geçireceği projenin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemi ile katılımıyla gerçekleştirilecek.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, gerçekleşecek olan temel atma töreni ve yapılacak olan Koçarlı Atatürk Mahallesi Cemevi ve Kültür Merkezi hakkında bilgi verdi. Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada, proje için Koçarlı Belediyesi olarak mahalle sakinlerinden Kazım Karayiğit'e ait 520 metrekare genişliğindeki bir arsayı kamulaştırıldığını hatırlatarak, "Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin valimiz Hüseyin Aksoy'dan ve bizlerden cemevi talebi olmuştu. Proje de sona gelindi ve 7 Ekim tarihinde yani yarın saat 14.00'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemi ile katılacağı temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Cemevi ve Kültür Merkezi, Atatürk Mahallesi ve Koçarlımıza hayırlı olsun" dedi.

Çevre düzenlemesi ile bölgenin en güzel ve modern cemevlerinden birini hayata geçireceklerinin de altını çizen Başkan Kaplan, "Yapacağımız Cemevi birçok kültürel hizmetin yapılabilmesine de cevap verecek. 2 katlı olacak olan cemevinde zemin katta yemekhane, mutfak yönetici odası, morg, cenaze yıkama odası, tuvaletler bulunacak. 1. katta ise cem salonu, misafir yatak odası, teras bulunacak. Ayrıca bahçe bölünde ise kurban kesim alanı ve oturma alanları yer alacak" diye konuştu.

Alevi vatandaşların önemli bir talebini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kaplan, "Devletimizin ve hükümetimizin ilçemize yapmış olduğu destekler için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve Aydın Valimiz SHüseyin Aksoy'a şahsın ve Koçarlı halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

520 metrekarelik alanda ibadethane, cem odası, eğitim alanı, misafirhane, yemekhane, kurban kesim alanlarından oluşacak olan merkezin bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Koçarlı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın haberleri: Koçarlı Cemevi ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor - Son Dakika

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