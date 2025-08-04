Aydın Hastanesine Yeni Ortopedi Uzmanı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji polikliniği kadrosuna yeni katılan Op. Dr. Oğuzhan Sönmez hasta kabulüne başladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2019 yılında mezun olan Op. Dr. Oğuzhan Sönmez, 2024 yılında aynı üniversitenin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne atanan Dr. Sönmez, görevine başlayarak poliklinik binasının zemin katında hizmet vermeye başladı. Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemizde yeni Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Sönmez hasta kabulüne başlamış olup, poliklinik binası zemin katta hizmet vermektedir. Çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN