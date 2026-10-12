Emniyet Müdürü Karaduman, şehit polisin ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Karaduman, şehit polisin ailesini ziyaret etti

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Emniyet Müdürü Karaduman, şehit polisin ailesini ziyaret etti
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Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, vatan uğruna canını feda eden şehit polis memuru Hasan Özdemir’in ailesini ziyaret ederken, devletin ve milletin şehit ailelerine duyduğu minnet ve şükran duygularını iletti.

Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, vatan uğruna canını feda eden şehit polis memuru Hasan Özdemir'in ailesini ziyaret ederken, devletin ve milletin şehit ailelerine duyduğu minnet ve şükran duygularını iletti.

Şehitlerin geride bıraktıkları ailelerinin millete bırakılan en kutsal emanetlerden biri olduğunu vurgulayan Karaduman, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğu vurgulanarak, "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Faruk Karaduman, aziz şehidimiz Polis Memuru Hasan Özdemir'in kıymetli ailesini ziyaret etti. Şehidimizin bizlere en mukaddes emaneti olan ailesine milletimizin şükranlarını ileten Sayın Müdürümüz, devletimizin her daim kendilerinin destekçisi olacağını vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Hasan ÖzdemirGüvenlikPolisAydınYerelSon Dakika

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