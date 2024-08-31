Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bafa Gölü'nde Denetimler Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bafa Gölü'nde Denetimler Gerçekleştiriyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bafa Gölü\'nde Denetimler Gerçekleştiriyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiği denetimlerle bölgenin biyolojik zenginliklerini koruma altına alıyor. Söke ilçesinde bulunan Bafa Gölü, nadir kuş türlerine ve endemik bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla biyokaçakçılık faaliyetlerine karşı da kontroller yapıldı.

31.08.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiği denetimlerle bölgenin biyolojik zenginliklerini koruma altına alıyor.

Söke ilçesinde bulunan Bafa Gölü, nadir kuş türlerine ve endemik bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bafa Gölü Tabiat Parkı, Tepeli Pelikan, Sakar Meke, Yeşilbaş Ördek, Flamingo gibi nadir kuş türlerinin yaşam alanı olarak bilinirken, Meksika Körfezi'nden yola çıkarak yaklaşık 7000 km yol kat edip Bafa Gölü'ne ulaşan koruma altındaki Yılan Balığı (Anguilla anguilla) ve diğer balık türleri için de önemli bir doğal habitat sunuyor. Bu kapsamda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, parkta yasa dışı balık avcılığına karşı sıkı denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca, bölgedeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla biyokaçakçılık faaliyetlerine karşı da kontroller yapıldı.

Yapılan denetimlerle bölgenin doğal dengesini koruma altına almak ve Bafa Gölü'nün biyolojik çeşitliliğini sürdürebilmek hedeflenirken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ve doğal kaynakların korunması için titizlikle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nadir Kuş, Söke, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bafa Gölü'nde Denetimler Gerçekleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
18:15 Türkiye’ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi İçeride yok yok Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi! İçeride yok yok
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
15:31 Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul’da Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'da
15:30 İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza’da DJ kabininde dans ederken görüntülendi İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza'da DJ kabininde dans ederken görüntülendi
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 12:11:03. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bafa Gölü'nde Denetimler Gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement