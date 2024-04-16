Aydın İl Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Önlemlerini Artırıyor

Yerel

Aydın İl Jandarma Komutanlığı havaların ısınmasıyla birlikte mevsimsel sıcaklıkların artmasıyla oluşabilecek orman yangınlarını önlemek için devriye faaliyetlerini sıklaştırırken, vatandaşlar da orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendiriliyor.

Orman yangınlarının doğal yaşam alanlarına ve ekosistemlere verdiği zararları önlemek amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ormanları ve hayvanların yaşam alanlarını İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronlar aracılığıyla sürekli olarak kontrol ediyor. Bu teknolojik araçlar sayesinde, ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınlar erken aşamada tespit edilerek hızlı müdahale imkanı sağlanıyor. Jandarma ekipleri, doğal güzelliklerin ve ekosistemlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için orman yangınlarına karşı alınan bu önlemlerin sürekli olarak devam edeceğini belirtirken vatandaşlara orman yangınları konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - AYDIN