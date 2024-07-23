Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. Dönem Toplantısı - Son Dakika
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Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. Dönem Toplantısı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu\'nun 2024 yılı 3. Dönem Toplantısı

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. Dönem Toplantısı, Aydın'ın istihdamından yatırımlarına kadar birçok projenin görüşüleceği bir platform olacak.

23.07.2024 09:36  Güncelleme: 09:38
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Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

Aydın'ın istihdamından yatırımlarına kadar birçok projenin görüşüldüğü Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenecek toplantıda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirilecek. Aydın genelinde 2024 yılında uygulanan projelerin de görüşüleceği toplantıya Vali Canbolat'ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Kaymakamlar, Yatırım Bölge ve İl Müdürleri, Meslek Kuruluşları, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri de katılacak.

Kurul Başkanı Vali Yakup Canbolat'ın açılış konuşmasının ardından, toplantıda 2. dönemin değerlendirilmesi, izleme ve koordinasyon çalışmaları, uygulamada karşılaşılan sorun ve darboğazlar da görüşülecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. Dönem Toplantısı - Son Dakika

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