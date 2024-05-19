Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli Nafize Çelebi hayatını kaybetti

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden Nafize Çelebi geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli Nazife Çelebi aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çelebi'nin ölüm haberi ailesi ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Çelebi'nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "İl Sağlık Müdürlüğü personelimiz Nazife Çelebi'nin geçirdiği ani rahatsızlık dolayısıyla vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin 20 Mayıs Pazartesi günü öğle namazına müteakip İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN