Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü

03.03.2022 20:30
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden Bektaş Uçaravcı yakalandığı korona virüse yenik düştü.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden Bektaş Uçaravcı yakalandığı korona virüse yenik düştü.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde aşı deposunda görev yapan Bektaş Uçaravcı bir süre önce korona virüse yakalandı. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uçaravcı'nın durumu ağırlaşınca tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Uçaravcı hayata gözlerini yumdu. Uçaravcı'nın ölüm haberi ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Sağlık Müdürlüğünde tören düzenlendi

Bektaş Uçaravcı için Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile müdürlük personelleri katıldı. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Uçaravcı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Törenin ardından Uçaravcı'nın cenazesi Koçarlı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - AYDIN

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü

YORUMLAR
500
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Cenaze, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 20:52:20. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement