Aydın İl Tarım Müdürlüğü, Koçarlı\'da çiftçilerle buluştu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çiftçilerle bir araya gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, üreticileri tarımsal üretim planlama, sulama yatırımları gibi bir çok konuda bilgilendirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Koçarlı'ya giden ekipler, İl Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ile Denizli TARSİM Bölge Müdürlüğü'nün katılımıyla birlikte üreticilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikte ilçe personeline, STK üyelerine, muhtarlara, önder çiftçilere ve paydaşlara yönelik 'Tarımsal Üretim Planlama', 'Kırsal Kalkınma ve Sulama Yatırımlarında Yüzde 50 Hibe Destek' ve 'TARSİM Tarım Sigortaları' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Üreticilerin sıkıntı ve taleplerine yönelik soruların da cevaplandığı toplantıda, çiftçiler birçok konuda bilgilendirildi. - AYDIN