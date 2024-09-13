Aydın İmar Yönetmeliği Onay Süreci Tamamlandı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın İmar Yönetmeliği onay sürecine ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "1 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aydın İmar Yönetmeliği onay sürecine ilişkin kamuoyunun aydınlatılması adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Aydın İmar Yönetmeliği çalışmaları kapsamında 2018 Mart ve Haziran aylarında 17 ilçe belediyesine yazı yazılarak görüş ve önerileri istenmiştir. İlçe belediyelerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan Aydın İmar Yönetmeliği taslağı 10.06.2020 tarihli resmi yazımız ile 17 ilçe belediyesine ve ilgili teknik meslek örgütleri olan Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası şube ve temsilciliklerine gönderilerek taslak hakkında görüş ve önerilerinin tarafımıza iletilmesi istenmiştir. Gelen görüş ve öneriler doğrultusunda taslak yönetmelikte düzenlemeler yapılarak 13.10.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş ve imar komisyonu tarafından incelenmesi sırasında 05.03.2021 tarihinde Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği tarafından bildirilen görüşleri de değerlendirilerek yönetmeliğe son hali verilmiş olup Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulmuştur. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 22.09.2022 tarihli yazısı ile yönetmelikte düzeltmeler yapılması istenmiş olup bu tarihten yönetmeliğin resmi gazetede yayımlandığı tarihe kadar depremle ilgili ilave tedbirlere ilişkin eklemeler de yapılarak birçok defa mail ve resmi yazı ile düzenlemeler yapılmış ve bu doğrultuda oybirliği ile Büyükşehir Belediye Meclis kararı alınarak Bakanlık onayına sunulmuştur. Söz konusu taslak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayından geçerek 01.09.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliğini gözeterek; katılımcı bir yöntemle, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketlerinden dersler çıkarılarak hazırlanan bu yönetmelik, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının afet öncesi hazırlıklarının önemli bir ayağını oluşturmaktadır" denildi. - AYDIN