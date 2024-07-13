Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde Sinenli Dörtyol Camii ibadete açıldı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapımı tamamlanan Sinenli Dörtyol Camii düzenlenen tören ile ibadete açıldı.

Kırsal Örentaht Mahallesi'ndeki Sinenli Dörtyol Camii'nin açılış törenine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, İl Müftüsü Hasan Güneş, Bozdoğan İlçe Müftüsü Hamza Yıldırım, Örentaht Mahalle Muhtarı Mehmet Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından okunan dualar eşliğinde Vali Canbolat ve beraberindekiler tarafından kurdele kesilerek cami ibadete açıldı. Vali Canbolat, "Yapılan Camii'nin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, hayırsever vatandaşımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN