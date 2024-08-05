Aydın\'ın Buharkent ilçesinde modern pazar yeri inşaatı devam ediyor

Yerel

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapımı devam eden modern pazar yeri inşaatında incelemelerde bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, projenin ilçeye önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Buharkent Belediyesi tarafından yapımına başlanan modern pazar yerinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İnşaat alanına giden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Başkan Erol, pazar yeri inşaatının sadece bir yapı değil, aynı zamanda Buharkent'in geleceği için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Söz verdiğimiz, üzerinde titizlikle durduğumuz pazar yeri inşaat çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu önemli projenin ilçemize ve hemşehrilerimize kazandıracağı değerlerden dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi.

Yeni pazar yerinin, esnaflara modern ve hijyenik bir çalışma ortamı sunacağına dikkat çeken Başkan Erol, esnafların daha verimli ve rahat bir şekilde çalışacağını ve memnuniyeti arttıracağını belirtti. Başkan Erol, projenin titizlikle sürdürüldüğünü ve en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu proje tamamlandığında Buharkent, modern ve gelişmiş bir ilçe olma yolunda önemli bir adım atmış olacak" diye konuştu. - AYDIN