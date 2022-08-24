Germencik'in 'Parmak çocuğu' vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Germencik'in 'Parmak çocuğu' vefat etti

24.08.2022 00:13
Germencik'in 'Parmak çocuğu' vefat etti

Aydın'ın Germencik ilçesinin sevilen yüzü ve yaklaşık 1 metrelik boyu ile çocuk görünümüne sahip olan 24 yaşındaki Sefa Tirit, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinin sevilen yüzü ve yaklaşık 1 metrelik boyu ile çocuk görünümüne sahip olan 24 yaşındaki Sefa Tirit, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çocuk görünümü sebebiyle "Parmak çocuk" olarak tanınan 24 yaşındaki Sefa Tirit, 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. 20 Nisan 1998'de 1 kilo 250 gram ağırlığında ve 30 santimetre boyunda dünyaya gelen Tirit, gelişim bozukluğu hastalığı nedeniyle 24 yılda yaklaşık 12 kilo ağırlığa ve yaklaşık 1 metre uzunluğa ulaşabildi. Yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanan ve Söke'de yoğun bakıma kaldırılan Tirit, yaşam savaşını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayan Tirit'in ani ölümü ailesi ve sevenlerinin yanı sıra ilçe genelini üzüntüye boğdu.

"Hepimizi yürekten sarstı"

İlçenin sevilen yüzünün hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı dileyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, paylaşımında "Germencik'in sevilen ismi Sefa kardeşimizin vefatı hepimizi yürekten sarstı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet etsin" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı
Kaynak: İHA

Germencik, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik'in 'Parmak çocuğu' vefat etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
21:03 4 bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 00:13:33. #1.12#
SON DAKİKA: Germencik'in 'Parmak çocuğu' vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement