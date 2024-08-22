Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Yeni Halk Ekmek Satış Projesi - Son Dakika
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Yeni Halk Ekmek Satış Projesi

Aydın\'ın Koçarlı ilçesinde Yeni Halk Ekmek Satış Projesi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın girişimleriyle başlatılan yeni halk ekmek satış projesi, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Başkan Arıcı, hijyenik şartlarda üretilen taze ekmekleri Koçarlı halkının ayağına kadar ulaştırmaya başladı.

22.08.2024 13:02  Güncelleme: 13:03
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın girişimleriyle başlatılan yeni halk ekmek satış projesi, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Göreve geldiği ilk günlerde Koçarlı halkının sağlığını tehdit eden ve uygun olmayan şartlarda üretim yapan eski halk ekmek fırınını kapatan Başkan Arıcı, halkın daha hijyenik ve ekonomik şartlarda ekmeğe ulaşabilmesi için verdiği sözü yerine getirdi.

Başkan Arıcı, ilçede faaliyet gösteren yerel fırınlarla iş birliği yaparak, hijyenik şartlarda üretilen taze ekmekleri Koçarlı halkının ayağına kadar ulaştırmaya başladı. Bu hizmet ile halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek tüketmesi sağlanırken aynı zamanda Koçarlı'da üretilen ekmeğin yerel ekonomiye katkı sağlanması da amaçlanıyor.

"Koçarlı halkına verdiğimiz sözü tuttuk"

Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yeni ekmek satış projesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günlerde halkımızın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için kararlı adımlar attık. Halk ekmek fırınımızın hijyenik şartlara uygun olmadığını gördüğümüzde, derhal kapatma kararı aldık. Ancak halkımızın ekmeğe daha sağlıklı ve ekonomik şartlarda ulaşabilmesi için yeni bir düzenlemeye gittik. Şimdi, yerel fırınlarımızla iş birliği yaparak, Koçarlı halkına hijyenik, taze ve uygun fiyatlı ekmek sunuyoruz. Koçarlı'nın parası Koçarlı'da kalıyor, yerel ekonomimiz güçleniyor" dedi.

Şuan sadece mobil satış aracı ile hizmet verdiklerini ilerleyen zamanlarda ise taleplerin artmasıyla ilçe genelinde farklı satış noktaları oluşturmayı planladıklarını da ifade eden Başkan Arıcı, "Vatandaşlarımız artık özellikle kırsal mahallelerimizde hijyenik ve uygun fiyatlı ekmeklere kolayca ulaşabiliyor. Her gün farklı mahallelerde mobil ekmek satış aracımız ekmeği halkımızın ayağına götürüyor. Mahalle mahalle dolaşarak, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor" diye konuştu.

Koçarlılı vatandaşlar, belediyenin bu girişimini takdirle karşılarken, uygulamanın hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan oldukça faydalı olduğunu belirterek, Başkan Arıcı ve ekibine teşekkürler etti. Vatandaşlar ayrıca hijyenin önemine vurgu yaparak, bu projenin devam etmesini ve ekmek satışının daha da yaygınlaştırılmasını talep etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Yeni Halk Ekmek Satış Projesi - Son Dakika

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