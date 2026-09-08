Aydın'ın kurtuluşuna ilişkin yeni arşiv belgeleri ortaya çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'ın kurtuluşuna ilişkin yeni arşiv belgeleri ortaya çıkarıldı

Aydın\'ın kurtuluşuna ilişkin yeni arşiv belgeleri ortaya çıkarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi Batı Anadolu Kuvayi Milliye Araştırma Merkezi, Aydın'ın 7 Eylül 1922'deki kurtuluşuna ilişkin yeni arşiv belgeleri buldu. Belgeler, kente ilk giren birliğin Teğmen İbrahim Tekin komutasındaki müfreze olduğunu ve Yunan birliklerinin İzmir'e kaçtığını ortaya koydu.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Batı Anadolu Kuvayi Milliye Araştırma Merkezi'nin çalışmaları kapsamında Aydın'ın kurtuluşuna ilişkin yeni arşiv belgeleri ortaya çıkarıldı. Belgelerde, 7 Eylül 1922'de kente ilk giren birliğin Teğmen İbrahim Tekin komutasındaki müfreze olduğu belirlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş, Efeler Belediyesi Batı Anadolu Kuvayi Milliye Araştırma Merkezi'nin ilk resmi bulgularını kamuoyuyla paylaştı.

Arşiv belgelerinden elde edilen verilere göre, Aydın 7 Eylül 1922 sabahı saat 08.30 civarında üç ayrı koldan kente giren askeri birlikler tarafından kurtarıldı. Kente ilk ayak basan birliğin detaylarını aktaran Dr. Günver Güneş, Çine istikametinden gelip Menderes'i geçerek Aydın'a ilk giren askeri birliğin Teğmen İbrahim Tekin komutasındaki müfreze olduğunu belirtti.

Güneş, kurtarılma harekatının diğer iki kolunun ise Nazilli ve Umurlu istikametinden Aytepe bölgesine giren Yüzbaşı Nuri Ural komutasındaki birlik ile Telli Dede bölgesinden kente giren Yedek Teğmen Eyüp Özbay komutasındaki birliğin oluşturduğunu söyledi.

YUNAN BİRLİKLERİ İZMİR'E DOĞRU KAÇTI

Türk birliklerinin eş zamanlı ve planlı harekatı karşısında tutunamayan işgalci güçlerin durumu da belgelerle netleşti. Organize olamayan ve dağınık haldeki yaklaşık 4-5 bin kişilik Yunan birliği, Germencik ve İncirliova istikametine ardından Torbalı üzerinden İzmir'e doğru hızla kaçmak zorunda kaldı.

EFE VE ZEYBEKLERİN KURTULUŞTAKİ DİSİPLİNLİ ROLÜ

Aralık 1920'den itibaren düzenli orduya katılan Efe ve Zeybeklerin tamamen emir-komuta zinciri içinde hareket ettiğini vurguladı. Yörük Ali Efe'nin 7 Eylül günü üst komutanlığın talimatıyla Küçük Menderes Havzası'nda kaçan düşmanı takip etmekle görevlendirildiğini belirten Güneş, Durmuş Ali Efe ve Danişmentli İsmail Efe gibi isimlerin ise Akıncı Müfrezeleri bünyesinde askeri birliklerle koordineli şekilde şehre giriş yaptığını ifade etti.

Batı Anadolu Kuvayi Milliye Araştırma Merkezi, kentin milli mücadele tarihine ışık tutacak yeni arşiv belgelerini araştırmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

İbrahim Tekin, Batı Anadolu, Kültür Sanat, Güncel, Teğmen, Efeler, İzmir, Eylül, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın kurtuluşuna ilişkin yeni arşiv belgeleri ortaya çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı

17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
17:37
Putin ile Trump’tan sürpriz görüşme Avrupa’nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
17:10
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
16:54
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 18:08:06. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'ın kurtuluşuna ilişkin yeni arşiv belgeleri ortaya çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement