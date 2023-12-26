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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yeni cemiyet alanı oluşturuldu - Son Dakika
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yeni cemiyet alanı oluşturuldu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin Koyuncular Mahallesi'nde yol üzerinde yapılan cemiyetlerin daha düzgün bir ortamda yapılabilmesi için başlatılan çalışma çerçevesinde mahalle yeni bir cemiyet alanına kavuştu. 400 metrekarelik cemiyet alanının çatı örtüsü tamamlandı ve zemin betonlama işlemleri başlayacak.

Aydın\'ın Yenipazar ilçesinde yeni cemiyet alanı oluşturuldu
26.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:07
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Aydın'ın Yenipazar ilçesi Koyuncular Mahallesi'nde cemiyetlerin yol üzerinde yapılması sebebiyle başlatılan çalışma çerçevesinde mahalle yeni cemiyet alanına kavuştu.

Yenipazar'ın Koyunlar Mahallesi'nde önceden yol üzerinde yapılan cemiyetlerin daha düzgün ve iyi bir ortamda yapılabilmesi için başlatılan çalışma çerçevesinde mahalle yeni bir cemiyet alanına kavuştu. Yolda yapılan cemiyet alanının küçük olması ve köy içi trafiği aksatması sebebiyle cemiyet alanına ihtiyaç duyulurken, başlatılan çalışmalar çerçevesinde 400 metrekarelik yapılan cemiyet alanının çatı örtüsü tamamlandı. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, zemin betonlama işlemleri de başlayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA
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