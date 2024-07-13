Aydın İnciri Üretim Merkezinde İncelemeler Yapıldı

Yerel

Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli ürünü olan Aydın İnciri'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Buharkent ilçesinde ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve tarım müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir heyet incir bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Buharkent İlçe Kaymakamı Cuma Omurca, Belediye Başkanı Mehmet Erol ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli'den oluşan heyet, Kızıldere Mahallesi'nde olgunlaşmaya başlayan Sarılop türü incirlerin üretildiği incir bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Aydın İnciri'nin bölge ekonomisi ve tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Aydın Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "Aydın İnciri, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda büyük bir talep görüyor. Bu nedenle üretim sürecinin her aşamasında kaliteyi korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Erol ise ilçenin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, "Buharkent, incir üretimi ile tanınan bir bölge. İlçemizde üretilen incirler, kalite standartlarına uygun olarak yetiştirilmekte ve bu da ihracat potansiyelimizi artırmaktadır" diye konuştu.

Ziyaret, incir üreticileriyle edilen sohbetler ve tarlada gerçekleştirilen incelemelerle sona erdi. - AYDIN