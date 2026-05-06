Aydın İnciri YÖREX\'te Tanıtıldı

06.05.2026 02:25
YÖREX Fuarı'nda Aydın Ticaret Odası, Aydın İnciri başta olmak üzere yöresel ürünlerini sergiledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Antalya'da düzenlenen YÖREX Fuarı'nda Aydın Ticaret Odası, başta AB tescilli Aydın İnciri olmak üzere kentin yöresel ürünlerini tanıtarak üreticilerle sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle Antalya Fuar Merkezi'nde açıldı. Aydın Ticaret Odası (AYTO), Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Aydın İnciri başta olmak üzere Aydın'ın yöresel ürünlerinin sergilendiği standıyla 4 gün süren fuarda yer aldı. Açılış törenine TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertuğ Yakan, Yönetim Kurulu Üyeleri Belgin Çekmen Altay ve M. Nuri Tuncal ile Genel Sekreter İlknur Kahraman katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX'in yöresel ürünlerin tanıtımına, markalaşmasına ve coğrafi işaret bilincinin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirterek, Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısının son 16 yılda 18 kat artarak bin 800'ün üzerine çıktığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 46 ürünün de Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını, birçok ürünün ise sırada bulunduğunu söyledi.

"Yöresel ürünler korunuyor ve markalaşıyor"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, YÖREX'in birkaç saatte tüm Anadolu'yu gezme imkanı sunduğunu belirterek, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde 14 yıldır düzenlenen fuarın milli değerlerin korunması, markalaştırılması ve ticarileştirilmesi açısından önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Ülken, AYTO olarak coğrafi işaretli ürünlerde katma değer oluşturma, sürdürülebilirliği artırma ve üyeleri bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Ülken, başta AYTO tarafından Türk ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alınan Aydın İnciri olmak üzere Aydın'ın önemli ürünlerini tanıtmak amacıyla fuarda yer aldıklarını söyledi. 4 gün süren fuarda üreticiler ve firmalar, ulusal market zincirleri, e-ticaret platformları ve restoran zincirleriyle bir araya gelme fırsatı buldu. - AYDIN

Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
