Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kaymakam İlhan Abay, mahalle ziyaretleri kapsamında Atatürk ve Erbeyli mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve mahallelerdeki talep ve önerileri yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürdü. Bu kapsamda Atatürk Mahalle Muhtarı Mukadder Yüksel ve Erbeyli Mahalle Muhtarı Tunç Aydın ile görüşen Abay, mahalle sakinleriyle de buluştu. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Abay, mahalle sakinlerinin günlük yaşamda karşılaştıkları konular, ihtiyaçları ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Vatandaşların talep ve önerilerini tek tek dinleyen Abay, mahallelerin mevcut durumu ve ihtiyaçları üzerine muhtarlarla da görüş alışverişinde bulundu. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların görüş ve beklentilerinin doğrudan dinlenmesinin yanı sıra muhtarlarla kurulan iletişimle yerel ihtiyaçların değerlendirilmesi de ön plana çıktı. Kaymakam Abay'ın Atatürk ve Erbeyli mahallelerindeki buluşmaları, vatandaşların talep ve önerilerinin yerinde dinlenmesinin ardından sona erdi.