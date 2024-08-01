Aydın Jandarması Bafa Gölü'nde Biyokaçakçılara Göz Açtırmıyor - Son Dakika
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Aydın Jandarması Bafa Gölü'nde Biyokaçakçılara Göz Açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimde balıkların ve kuşların yaşam alanları kontrol edilirken, kaçak avcılık yapanlara rastlanmadı.

01.08.2024 21:45
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Aydın jandarması biyokaçakçılara göz açtırmıyor

Bafa Gölü'nde hayvanların yaşam alanları kontrol edildi

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarında yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı çevre ve asayiş ekiplerince biyokaçakçılık ile mücadele çerçevesinde 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende' denetimi yapıldı.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan ve denizden göle dönüşen Bafa Gölü Tabiat Parkı, 8 bin yıllık insanlık tarihinde günümüze ulaşan kültürel mirasların yanı sıra çok sayıda kuş türü ile 200'den fazla balık türüne ev sahipliği yaparken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı çevre ve asayiş timlerince, kaçak balık avının ve biyokaçakçılığın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimde balıkların ve kuşların yaşam alanları kontrol edilirken, gölde tespit edilen kayıkçılar da denetlendi.

Yılan balığı ve kuş türleri ile bilinen Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda Aydın il Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Söke Jandarma Asayiş Bot Timleri ortaklaşa 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende' adıyla denetim gerçekleştirdi. Milli Parklar Kanunu kapsamında Bafa Gölü Tabiat Parkında yaşayan ve doğada nadir bulunan tepeli pelikan, yeşilbaş ördek, flamingo gibi yaban kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolü ile çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının (biyokaçakçılık) önlenebilmesi hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca özellikle Meksika Körfezi'nden yola çıkarak 7 bin kilometre yol kat edip Bafa Gölü'nde yaşam alanını sürdüren koruma kapsamında olan Yılan balığı ve diğer balık türlerine yönelik balık avcılığı yapan kişilere de kontrol edildi. Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın mevcut haliyle korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için sıkıştırılan denetimlerin aralıksız düreceği öğrenilirken, yapılan denetimlerde av yasağı olması dolayısıyla yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapanlara da rastlanmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Jandarması Bafa Gölü'nde Biyokaçakçılara Göz Açtırmıyor - Son Dakika

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