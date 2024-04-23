Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 23 Nisan kutlaması

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde 23 Nisan kutlaması

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuk hastalar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi. Palyaçolar ve gönüllüler eşliğinde oyunlar oynayan çocuklara hediyeler verildi. Hastane bayram şölenine dönüştü ve çocuklar doyasıya eğlendi. Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, etkinliği anlamlı ve güzel olarak değerlendirdi.

23.04.2024 11:45
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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuk hastalar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi.

Palyaçolar ve Aydın Gençlik Merkezi Gönüllüleri ile birlikte müzik eşliğinde oyunlar oynayan çocuklara, Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından hediyeler verildi. Balonlar ve bayraklarla süslenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde adeta bayram şöleni yaşanırken, tedavi gören çocuklar doyasıya eğlendi.

Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin yaptığı açıklamada, "Hastane başhekimliğimizin burada tedavi gören çocuklarımıza yönelik olarak bayramı etkili şekilde sevince dönüştürme anlayışı çok güzel bir organizasyon olmuş. Bizim için anlamlı milli bayramımızın hastane ortamında çocuklarımızla buluşturulması çok anlamlı ve güzel. Hastane yönetimimize, personelimize, emeği geçenlere teşekkürlerimi ifade ediyor, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Poliklinik girişinde oluşturulan 23 Nisan temalı resim sergisinin de ziyaret edildiği etkinlik, çocuk servisinde yapılan pasta kesimi ile sona erdi. Hastanenin poliklinik girişi ve çocuk cerrahi servisinde yapılan kutlamaya, Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları ve başkan yardımcıları, hastane başhekimleri, sağlık personelleri, hasta yakınları ve hastanede tedavi gören çocuk hastalar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

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