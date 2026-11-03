Aydın Karacasu'da hastanede organ bağışı standı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da hastanede organ bağışı standı vatandaşları bilgilendirdi

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Aydın Karacasu\'da hastanede organ bağışı standı vatandaşları bilgilendirdi
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde stant kuruldu. Stantta vatandaşlara organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü, bağış süreci ve toplumsal önemi anlatıldı; vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde farkındalık standı açılarak vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı.

Karacasu İlçe Devlet Hastanesi tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kurulan stantta vatandaşlara organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü, bağış süreci ve organ bağışının toplumsal önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Organ bağışının birçok hastaya yeniden yaşama tutunma fırsatı sunduğuna dikkat çekilen etkinlikte, vatandaşlar organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet edildi. Yetkililer, organ bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğuna vurgu yaparak bir bağışın birden fazla insanın hayatına umut olabileceğini hatırlattı.

Kaynak: İHA
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