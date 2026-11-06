Aydın Karacasu\'da zeytin hasadı başladı, yevmiyeci ücreti 2 bin TL\'den başlıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde gün ışığıyla birlikte bahçelere giden üreticilerin zeytin hasadı mesaisi başlarken, üreticilerden Süleyman Alanoğlu, bu sene 'var yılı' olduğunu ifade ederek rekolteden memnun olduklarını ve beklentilerinin ise fiyatların da iyi seviyelere gelmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip illerden olan Aydın'da zeytin hasadı sezonu başladı. İl genelinde üreticilerin hasat mesaisi başlarken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zeytin bahçelerinde de hareketlilik sürüyor. Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesi'ndeki üreticilerden Süleyman Alanoğlu da, ailesi ile birlikte zeytinlerini hasat ederken, bu yıl 'var yılı' olmasının yüzleri güldürdüğünü söyledi.

Son aylarda etkili olan yağışlar sayesinde rekolte ve kalite yönünden memnun olduklarını söyleyen Alanoğlu, fiyatların beklenen seviyelerde olmadığını ifade ederek şuan da yevmiyecilerin parasının ancak çıkarıldığını ve üreticinin kazanamadığını belirti. Yevmiyeci fiyatlarının 2 bin TL'den başladığını, çırpıcıların ise 2 bin 500 TL olduğunu hatırlatan Alanoğlu, zeytinin önemli geçim kaynaklarından olduğunu söyleyerek bereketli bir sezon geçmesini temenni etti.