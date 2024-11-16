Aydın Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi

Geniş Video İzle

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açılışı yapılan Aydın Kitap Fuarı, yazar ve şairlerle dolu etkinlikleriyle vatandaştan büyük ilgi görüyor. Kitap okuma alışkanlığını teşvik eden fuar, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

16.11.2024 17:47  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşlardan Aydın Büyükşehir'in Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açılışı yapılan Aydın Kitap Fuarı yazar ve şairleri ağırlamaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fuar Aydın'da düzenlenen imza buluşmaları ve söyleşilere ise ilgi oldukça yoğun oluyor. Vatandaşlar yazarları ve şairleri kendileri ile buluşturdukları için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kitaba çok ilgisi olduğunu ifade eden Sevim Doğan, "Büyükler ve çocuklar için çok güzel bir yer olmuş. Bu fuarı sosyal medya üzerinden gördüm. Pek çoğumuzun kitap okuma alışkanlığı yok ancak böyle bir yerin açılması insanları kitap okumaya teşvik etmesi açısından çok önemli diye düşünüyorum. Özlem Başkanımıza böyle bir fuarı bizle buluşturduğu için teşekkür ederim" dedi.

Tekstil Park'ın restore edilmesini ve böylesi kitap fuarına ev sahipliği yapmasını çok olumlu bulduğunu kaydeden Prof. Dr. Emin Baki Adaş, "Burası bir üniversite kenti. Böyle bir alanın kültürel etkinliklere ayrılması çok sevindirici. Aydın adına gurur duydum. Kitaplarını okuduğumuz, şiirlerini dinlediğimiz yazar ve şairlerle burada bir araya gelmek çok motive edici bir şey. Bu tür etkinliklerin daha sıklıkla yapılması kesinlikle daha faydalı olacaktır. Dijital çağı yoğun bir şekilde yaşadığımız şu dönemde bu fuarın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fuar Aydın sayesinde bulamadığı kitabın yazarını bulduğunu söyleyen Havva Yıldız, "Nadir kitapların bulunması çok güzel. Aydın'a daha yeni geldim. Öğrenci olarak ilk senem. Kitapsever olarak olarak burayı aşırı beğendim. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na fuar için çok teşekkür ederek sözlerine başlayan Ali Candan, "Yazarların geleceğini duydum. Herkese bu fuarı tavsiye ediyorum. Yağmur okumaya engel değil. Okumanın yeri, zamanı, havası olmuyor. Her an her yerde okumak isteyen okuyor" dedi.

Fuar Aydın, 24 Kasım'a kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

Aydın Kitap Fuarı\'na Yoğun İlgi
Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Türkiye-Galler maçının ilk 11’leri belli oldu Türkiye-Galler maçının ilk 11'leri belli oldu
18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
15:47 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu’nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
23:18 Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:56 Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü
07:48 Ukrayna’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
05:30 Ali Koç’un “Yönetim istifa“ tezahüratına verdiği tepkiye bakın Ali Koç'un "Yönetim istifa" tezahüratına verdiği tepkiye bakın
03:41 Wanda Nara ile davalık olan Icardi’den olay hareket Wanda Nara ile davalık olan Icardi'den olay hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 19:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.