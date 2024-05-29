Aydın Koçarlı'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin yılsonu etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Aydın Koçarlı'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin yılsonu etkinliği düzenlendi

Aydın Koçarlı\'da 4-6 yaş Kur\'an Kursu öğrencilerinin yılsonu etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin 2023-2024 eğitim dönemi yılsonu etkinliği düzenlendi. Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim, şiir, ilahi ve oyunlarla eğlenceli bir gün geçirdi.

29.05.2024 09:23  Güncelleme: 09:24
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin 2023-2024 eğitim dönemi yılsonu etkinliği düzenlendi.

Koçarlı 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim, şiir, ilahi ve çeşitli oyun ve yarışmalarla eğlenceli bir gün geçirdiği programda konuşan İl Müftüsü Güneş, "Kur'an-ı Kerim'i, dini ve milli değerleri ve birçok güzelliği öğrenen yavrularımızla bizi bir araya getiren Rabbimize hamd ediyorum. Bizlere bu güzel duyguları yaşatan yavrularımıza, çocuklarını kurslarımıza gönderen siz kıymetli velilerimize ve değerli öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan evlatlarımızın milli ve manevi duygulularla büyümeleri için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde de yeni yavrularımızı kurslarımıza sizlerin referans ve desteklerinizle bekliyoruz. Ne mutlu sizlere ki, Peygamber efendimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir.' müjdesine nail olanlardansınız" ifadelerini kullandı.

4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin yılsonu programına, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal, öğrenci velileri ve din görevlileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Koçarlı'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin yılsonu etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Koçarlı'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin yılsonu etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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