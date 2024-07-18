Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Dikkat Çekiyor

Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Dikkat Çekiyor

Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i ziyaret ederek önemli bir sosyal sorumluluk projesini paylaştı. Dernek, tebrik çiçekleri yerine elde edilen geliri kullanarak 48 kız çocuğuna burs sağladı. Ayrıca geri dönüşüm projesiyle de kadınlara destek veriyor.

18.07.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı ve dernek üyeleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i ziyaret ederek önemli bir sosyal sorumluluk projesini paylaştı.

Başkan Yetişkin'in "Vatandaşlarımızı, ziyaretlerinde çiçek getirmek yerine sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunmaya davet ediyorum" çağrısına kulak veren dernek, tebrik çiçekleri yerine elde edilen geliri kullanarak 48 kız çocuğuna burs sağladı. Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, bu özel dekontu çerçeveleterek Başkan Yetişkin'e hediye edip, derneğin eğitime verdiği önemi vurguladı.

Ayrıca dernek, 'Geri Dönüşüm Projesi' ile ilgili de Başkan Yetişkin'e bilgi verdi. Proje kapsamında kadınların evlerinde kullanılmayan kumaş atıklarını toplayarak geri dönüştürdüklerini söyleyen Yazıcı, bu kumaşları tezgahlarda dokuyarak halı, çanta ve kilim gibi ürünlere dönüştürdüklerini, satışlarından elde edilen gelirlerle de sosyal projelerine katkı sağladıklarına değindi.

Başkan Yetişkin, Fatma Yazıcı ve tüm dernek üyelerini anlamlı projeleri için kutladığını belirterek, "Aydın Kültür ve Turizm Derneği'nin eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdikleri önemli projeler için de ayrıca tebrik ediyorum. Efeler Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Efeler, Aydın, Burs, Çevre, Belediye, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement