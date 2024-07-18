Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Dikkat Çekiyor

Yerel

Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı ve dernek üyeleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i ziyaret ederek önemli bir sosyal sorumluluk projesini paylaştı.

Başkan Yetişkin'in "Vatandaşlarımızı, ziyaretlerinde çiçek getirmek yerine sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunmaya davet ediyorum" çağrısına kulak veren dernek, tebrik çiçekleri yerine elde edilen geliri kullanarak 48 kız çocuğuna burs sağladı. Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, bu özel dekontu çerçeveleterek Başkan Yetişkin'e hediye edip, derneğin eğitime verdiği önemi vurguladı.

Ayrıca dernek, 'Geri Dönüşüm Projesi' ile ilgili de Başkan Yetişkin'e bilgi verdi. Proje kapsamında kadınların evlerinde kullanılmayan kumaş atıklarını toplayarak geri dönüştürdüklerini söyleyen Yazıcı, bu kumaşları tezgahlarda dokuyarak halı, çanta ve kilim gibi ürünlere dönüştürdüklerini, satışlarından elde edilen gelirlerle de sosyal projelerine katkı sağladıklarına değindi.

Başkan Yetişkin, Fatma Yazıcı ve tüm dernek üyelerini anlamlı projeleri için kutladığını belirterek, "Aydın Kültür ve Turizm Derneği'nin eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdikleri önemli projeler için de ayrıca tebrik ediyorum. Efeler Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi. - AYDIN