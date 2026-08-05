Aydın Kütüphanesi\'nde Yeni Rezervasyon Sistemi

Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde, kullanıcıların çalışma alanlarından daha verimli yararlanabilmesi amacıyla 'Çalışma Masası Yer Seçme Sistemi' hizmete sunuldu. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, kütüphaneye gelmeden önce çalışma masalarının doluluk durumunu görüntüleyerek kendilerine uygun masayı rezervasyonla ayırabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Çalışma Masası Yer Seçme Sistemi', Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde kullanılmaya başlandı. Yeni sistem ile kullanıcılar, çalışma masalarının anlık doluluk durumunu görüntüleyebilecek, kendilerine uygun masayı seçerek hızlı ve kolay şekilde rezervasyon oluşturabilecek. Uygulamanın, özellikle sınav dönemlerinde yoğunluk yaşayan kütüphanede yer bulma sorununu azaltması ve kullanıcıların zamanlarını daha verimli planlamalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Sistem sayesinde okuyucular, kütüphaneye gelmeden önce çalışma alanlarını ayırtarak vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayabilecek.

Yetkililer, yeni uygulamanın kullanıcılara daha konforlu ve verimli bir çalışma ortamı sunacağını belirterek, vatandaşları Çalışma Masası Yer Seçme Sistemi'ni kullanarak kütüphanedeki yerlerini önceden ayırtmaya davet etti.