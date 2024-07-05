Aydın Kuyucak'ta İncir Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı - Son Dakika
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Aydın Kuyucak'ta İncir Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı

Aydın Kuyucak\'ta İncir Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından incir bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirildi. İncirin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla yapılan çalışmalarda, incir bahçelerinde detaylı incelemeler yapılarak hastalık ve zararlıların tespiti için örnekler alındı. Üreticilere gerekli önlemler ve mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı. İncir üreticileri, bu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

05.07.2024 09:27
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından incir bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirildi.

Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan incirin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla yapılan bu çalışmalar sürüyor. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incir bahçelerinde detaylı incelemelerde bulunarak hastalık ve zararlıların tespiti için örnekler aldı. Elde edilen veriler doğrultusunda, üreticilere gerekli önlemler ve mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, incir ağaçlarında görülen zararlılar ve hastalıkların zamanında tespit edilmesinin, ürün kaybını en aza indirerek ekonomik kayıpların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kuyucak ilçesindeki incir üreticileri de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu tür çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, yetkililere teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Kuyucak'ta İncir Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı - Son Dakika

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