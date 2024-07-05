Aydın Kuyucak\'ta İncir Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından incir bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirildi.

Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan incirin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla yapılan bu çalışmalar sürüyor. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incir bahçelerinde detaylı incelemelerde bulunarak hastalık ve zararlıların tespiti için örnekler aldı. Elde edilen veriler doğrultusunda, üreticilere gerekli önlemler ve mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, incir ağaçlarında görülen zararlılar ve hastalıkların zamanında tespit edilmesinin, ürün kaybını en aza indirerek ekonomik kayıpların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kuyucak ilçesindeki incir üreticileri de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu tür çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, yetkililere teşekkürlerini iletti. - AYDIN