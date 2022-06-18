Aydın Lisesi'nin 3 patent başvurusu kabul edildi

Aydın Lisesi'nin hazırladığı projelerle Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusunu yaptığı 3 adet patent tasarım başvurusu kabul edildi.

Aydın Lisesi tarafından hazırlanan projeler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onay verilerek, 9 Mayıs 2022 tarih ve 388 sayılı Resmi Patent Bülteni'nde 'Yenilenebilir Tüketim' ile 'Aydın Lisesi logosu' ve 24 Mayıs 2022 tarih ve 389 sayılı Resmi Patent Bülteni'nde 'İncir Adam' patent tasarım başvuruları kabul edilerek yayımlandı.

Patent başvuruları hakkında bilgi veren Okul Müdürü Serkan Akyol, "Aydın Lisesi olarak hazırladığımız projelerle başvurduğumuz, Resmi Gazete'de 17 Şubat 2016'da yayımlanarak Türkiye'de AB tescilli ilk ürün ve Gaziantep baklavasından sonra ikinci marka Aydın incirinin, 'İncir Adam' patent tasarımını almanın okul olarak gururunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler 'coğrafi işaret' olarak adlandırılır. Coğrafi işaretler tescille koruma altına alınır. Ürünün, üreticinin, tüketicinin ve nihayetinde ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunması coğrafi işaret tescilinin başlıca amaçlarıdır. Aydın İnciri, AB'de tescillenmiş PDO çerçevesinde ilk Türk ürünü olmuştur. Dünyada incir denilince akla Aydın gelmektedir. Okul olarak buradan yola çıkarak Aydın'ın marka ürünü olan incirin, 'İncir Adam' patent tasarımı ile incirin bilinirliğinin ve marka değerinin arttırmasının yanı sıra gerek ilimizin gerekse de ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca son zamanlarda önemi gittikçe artan sıfır atık ile ilgili 'Yenilenebilir Tüketim' ve 'Aydın Lisesi Logo' patent tasarım başvurumuzun da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmesi ile okulumuz 3 adet patent tasarımına sahip olmuş oldu. Bu çalışmalarda okulumuza her türlü desteğini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyfullah Okumuş'a ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hakan Özcan'a teşekkür ederim. İlimize, Aydın Lisesi ailesine ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN