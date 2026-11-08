Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kızılay bilinci semineri verildi. - Son Dakika
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Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kızılay bilinci semineri verildi.

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Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Kızılay bilinci semineri verildi.
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Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Kızılay bilinci ve kan bağışının önemi konulu seminer düzenledi. Halit Kılıçgediği'nin verdiği eğitimde Kızılay'ın faaliyetleri ve düzenli bağışın sağlık hizmetlerine katkısı anlatıldı.

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik Kızılay bilinci ve kan bağışının önemi konulu seminer düzenlendi.

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü tarafından organize edilen seminerde, öğrencilere Kızılay'ın faaliyetleri, kurumsal yapısı ve toplumsal dayanışmadaki rolü hakkında bilgi verildi. Seminerde ayrıca kan bağışının insan hayatı üzerindeki önemi ve düzenli kan bağışının sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi açısından taşıdığı değer ele alındı. Halit Kılıçgediği tarafından verilen eğitimde, Kızılay'ın köklü geçmişi ve yürüttüğü çalışmalar hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Kan bağışının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasındaki süreç ve gönüllü bağışçıların bu konudaki katkısı üzerinde duruldu. Özellikle genç yaşlarda toplumsal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilen seminerde, öğrencilerin Kızılay ve kan bağışı konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise Kızılay bilincinin yaygınlaştırılması ve kan bağışının önemine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen seminerin öğrenciler açısından bilgilendirici olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiKızılayGüncelEğitimAydınYerelSon Dakika

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