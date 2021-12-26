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Aydın Narko ekiplerinden yeni yıl operasyonu - Son Dakika

Aydın Narko ekiplerinden yeni yıl operasyonu

26.12.2021 18:05

Aydın Narko ekiplerinden yeni yıl operasyonu Uyuşturucu tacirleri Aydın polisinden kaçamadı Yeni yıla günler kala Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu sokacağı tespit edilen 4 şüpheli, narkotik ekiplerinden kaçamadı.

Aydın Narko ekiplerinden yeni yıl operasyonu

Uyuşturucu tacirleri Aydın polisinden kaçamadı

AYDIN - Yeni yıla günler kala Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu sokacağı tespit edilen 4 şüpheli, narkotik ekiplerinden kaçamadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yaklaşan yeni yıl öncesinde Aydın'a uyuşturucu girişinin önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalarda 4 kişinin Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgi doğrultusunda harekete geçen narkotik ekipleri 34 RP 2838 plakalı aracı teknik takibe aldı. Aydın girişinde durdurulan araçta 2 ayrı çift olduğu tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Narkotik köpeği Tina'nın da katıldığı operasyonda Tina'nın şahıslardan S.T.'nin üzerine tepki vermesi sonucu arama yapıldı. Yapılan aramada 750 gr. sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan S.T., E.Ç., A.D. ve N.K. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D., S.T. ve E.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Narko ekiplerinden yeni yıl operasyonu
Aydın Narko ekiplerinden yeni yıl operasyonu
Aydın Narko ekiplerinden yeni yıl operasyonu

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Uyuşturucu, Yeni Yıl, Narkotik, Aydın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Narko ekiplerinden yeni yıl operasyonu - Son Dakika


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