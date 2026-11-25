AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ünal Yelken, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli'nin kırsal Pirlibey Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ünal Yelken, kas rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Yelken'in ölüm haberi ailesi, yakınları, sevenleri ve gazi arkadaşlarını yasa boğdu.

Yelken'in cenazesi için bugün yaşadığı Pirlibey Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Nazilli Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Ahmet Berkan Çebişli, Nazilli Askerlik Şubesi Sivil Memuru Ahmet Yaman, Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, gazinin yakınları ve gazi arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Pirlibey Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yelken'in cenazesi, Denizli Merkez Komutanlığı Tören Mangası tarafından bir süre omuzlarda taşınarak mahalle mezarlığına götürülüp toprağa verildi.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)