Aydın POMEM'de mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Aydın POMEM'de mezuniyet heyecanı

22.06.2022 13:28
Aydın POMEM'de mezuniyet heyecanı

Aydın'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM) 27.Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirilirken, törende 483 polis adayı mezun oldu.

Aydın'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM) 27.Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirilirken, törende 483 polis adayı mezun oldu.

AYDIN POMEM'de gerçekleştirilen törene; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Macit Engin, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, davetliler ve çok sayıda aile katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan POMEM 27. dönem birincisi Hasan Sarıtaş, "Gerçekleştirilen tören ile 8 ay boyunca eğitim gördüğümüz eğitim merkezimizden mezun olmanın guru ve hüznünü bir arada yaşıyoruz. Gururluyuz, çünkü her birimiz en büyük idealimiz olan, bu kutsal ve bir o kadar da şerefli polislik mesleğinde milletimize ve devletimize hizmet etmek için vatanımızın her köşesinde onur ve gururla görevimizi yerine getireceğiz. Hüzünlüyüz, çünkü saygı ve sevgi ile bütünleşmiş birlikteliğimiz bugün sona eriyor. Bizler bu kutsal yolda almış olduğumuz eğitim ile insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, halkla iyi ilişkiler kurabilen, yüreği sevgi dolu genç polisler olarak edeceğimiz yemine bağlı kalıp, vatanımızın her karış toprağında devletimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız" diye konuşarak yaş kütüğüne ismini çaktı.

Aydın POMEM Müdürü Sezai Er 27. dönem mezunlarını yoğun bir eğitimin ardından görev yerlerine uğurladıklarını dile getirerek, "Bugün yoğun geçen polis meslek eğitimini tamamlamış 483 öğrencimizi, mazisi şanlı, 1845'den beri var olan şerefli Türk Polis Teşkilatı'na dahil etmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Her ne kadar gurur günümüz olsa da özveri ile, sizleri milletimize ve devletimize hizmet vermek için eğiten değerli meslektaşlarım için aynı zamanda hüzün günüdür. Sevgili gençler, bugün sizin için yeni bir hayatın, yeni bir görevin başlangıcıdır. Çıktığınız yol, kutsal bir yoldur ve ciddi sorumluluklar ile yüklüdür. Çıktığınız yol sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne hizmet içindir. Verdiğiniz hizmet devletin bütünlüğü içindir. Daima Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, milli ve manevi değerlerimize sadık, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, hukukun üstünlüğüne inanmış, insan haklarına saygılı, görev ve sorumluluklarınızın bilincinde olun. Mesleğinizi onur ve şeref ile icra edin. Polis Meslek Eğitim Merkezimizin modern fiziki yapısı ile, çağdaş vizyonu ile sizleri polislik kavramı ile halka yakın, halktan biri olarak, problemleri yerinde ve zamanında çözen insancıl polisler yetiştirdiğimize inanıyorum. Burada öğrendikleriniz elbette çok değerli. Ancak kendinizi her daim geliştirin, öngörülü ve bilgili olun. Ayrıca topluma ve çevrenize örnek olacağınıza, şartlar ne olursa olsun vatanına, milletine ve devletine bağlı, dürüst ve çalışkan olacağınıza, özveri ile mesleğinizi icra edeceğinize inanıyor ve sizlere güveniyorum" ifadeleri kullandı.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy öncülüğünde diğer protokol üyeleri tarafından POMEM'i derece ile bitiren ilk 10 polis memuru adayına teşekkür belgesi ve hediyeleri takdim edildi.

Aydın POMEM 27. Dönem öğrencilerinden oluşan folklor ekibi halk oyunları gösterileri davetlilerden beğenip toplayıp büyük alkış alırken, tören sonunda polis adayları keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. - AYDIN

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Son dakika yerel: Yozgat POMEM'de 794 polis adayı mezun oldu Son dakika yerel: Yozgat POMEM'de 794 polis adayı mezun oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın POMEM'de mezuniyet heyecanı - Son Dakika

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