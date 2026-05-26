Aydın Sağlık Müdürü Bayramda Hastaneyi Ziyaret Etti

26.05.2026 19:17
Dr. Eser Şenkul, Kurban Bayramı'nda Aydın Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarını kutladı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Hastanenin acil servisi ile yataklı servislerini gezen İl Sağlık Müdürü Şenkul, tedavi gören hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti, bayramlarını tebrik etti. Servislerde görev yapan sağlık personeliyle de görüşen Şenkul, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Ziyaret kapsamında hastanede bayram süresince acil serviste sunulacak sağlık hizmetleri ve alınan tedbirler hakkında hastane yöneticilerinden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul'a; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve hastane yönetimi eşlik etti.

Bayram boyunca sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için yapılan hazırlıkları yerinde değerlendiren Şenkul, görev başındaki tüm sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarılar dileyerek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması için sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

