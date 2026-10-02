Aydın Sanayi Odası seçiminde 1017 üye oy kullanıyor, Maraş ile Tuncer yarışıyor - Son Dakika
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Aydın Sanayi Odası seçiminde 1017 üye oy kullanıyor, Maraş ile Tuncer yarışıyor

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Aydın Sanayi Odası seçiminde 1017 üye oy kullanıyor, Maraş ile Tuncer yarışıyor
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Aydın Sanayi Odası organ seçimleri için oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. 1017 üyenin oy hakkı bulunan seçimde Gökhan Maraş mavi, Mehmet Tuncer beyaz listeden aday; yoğun katılımın olduğu seçimde Maraş birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Aydın Sanayi Odası organ seçimleri için sabah saat 10.00'da oy kullanma işleme başladı.

Bin 17 üyenin oy kullanma hakkı olan seçimde mevcut Başkan Gökhan Maraş mavi listeden ve Mehmet Tuncer beyaz listeden aday oldu. Yoğun katılının olduğu seçimde başkan adayları oylarını kullandı.

Başkan Maraş, yoğun katılım için üyelere teşekkür edip birlik ve beraberlik mesajı verdi. Demokrasinin gereği üyelerin oylarını kullandığını ifade eden Başkan Maraş, "Seçim şölen havasında geçiyor. Üyelerimiz illa ki bir tarafı seçecekler. Bir taraf illa ki kazanacak. Önemli olan burada arkadaşlıklar, dostluklar. Oy kullanarak Aydın Sanayi Odası'na sahip çıkan üyelerimize teşekkür ederim. Demokratik seçimimiz sorunsuz bir şekilde sürüyor" dedi

Kaynak: İHA
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