Aydın Sanayi Odası seçimlerinde Gökhan Maraş yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika
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Aydın Sanayi Odası seçimlerinde Gökhan Maraş yeniden başkanlığa seçildi

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Aydın Sanayi Odası seçimlerinde Gökhan Maraş yeniden başkanlığa seçildi
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Aydın Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seçimlerde Gökhan Maraş, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Maraş, ortak akıl ve istişareyle Aydın sanayisini daha ileriye taşıyacaklarını belirterek tüm üyelere teşekkür etti.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) seçimlerinde Gökhan Maraş, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Desteklerinden dolayı üyelere teşekkür eden Başkan Maraş, birlik ve beraberlik mesajları vererek "Ortak akıl ve istişareyle Aydın sanayisini daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) 2 Ekim'de gerçekleştirilen organ seçimlerinde meslek komiteleri ve meclis üyeleri belirlendi. Gökhan Maraş başkanlığındaki Mavi Liste'nin zaferiyle sonuçlanan bu seçimlerin ardından AYSO'da bugün bir kez daha seçim heyecanı yaşandı. AYSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Meclis Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri ile Disiplin Kurulu Üyeleri belirlenerek odanın yeni dönem kadroları oluşturuldu.

Üyelerin oylarıyla Gökhan Maraş, yeniden AYSO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilerek güven tazeledi. Maraş başkanlığındaki yeni yönetimde Murat Aksüt, Halil Canatan, Aydın Çondur, Tijen Akkuş Akoğlu, Betül Pirinç Yıldız, Bülent Koç, Zühtü Özçelik ve Nail Nuri Ağaçcı isimleri yer aldı. Disiplin Kurulu Üyeleri Nuri Önel, Velican Özdemir, Serkan Yılmaz, Ufuk Dursun, Fahri Kalaz ve Mehmet Aygüneş olurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Genel Kurul Delegeleri Gökhan Maraş ve Ata Caner Çerçioğlu olarak seçildi.

AYSO Meclisi'nin 2026-2030 döneminde görev yapacak Başkanlık Divanı da belirlendi. İş yoğunluğunu gerekçe göstererek adaylıktan vazgeçen Hakkı Gözlüklü'nün yerine AYSO Meclis Başkanlığı'na Ata Caner Çerçioğlu seçildi. Meclis Başkan Yardımcılıklarına Selim Sır ve Ömer Faruk Dönder seçilirken Katip Üyesi Seçil Arslan olarak görev yapacak.

"Aydın sanayisini daha da güçlendireceğiz"

Seçimlerin ardından değerlendirme bulunan Başkan Maraş, kendilerine olan güven ve destekten dolayı AYSO üyelerine teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yeni dönemde de Aydın sanayisinin gelişimi için kararlıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Maraş, "Seçim sürecini geride bıraktık. Şimdi önümüzde ortak akıl ve istişareyle Aydın sanayisini daha ileriye taşıyacağımız yeni bir dönem var. Bu süreçte de hiçbir üyemizi ayrıştırmadan, tüm sanayicilerimizi kucaklayan bir anlayışıyla hareket edeceğiz. Üretim, istihdam ve ihracat kapasitemizi arttırmak, sanayicilerimizin rekabet gücünü yükseltmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerimizle Aydın sanayisini daha da güçlendireceğiz. Yeni dönemin tüm üyelerimiz, Aydın sanayisi ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Maraş, meclis ve yönetim kurullarında görev almaya hak kazanan tüm üyeleri tebrik ederek başarı diledi.

Kaynak: İHA
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