Aydın Şehir Hastanesi ulaşımındaki tehlikeli güzergaha hastalar çözüm bekliyor

Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşımda yaşanan yaya güvenliği sorunu, hastalar ve hasta yakınlarının tepkisine neden oluyor. Hastaneden yol sonundaki durağa ücretsiz ring hizmeti verilmesine rağmen özellikle Aydın'ın batı ilçelerine gidecek vatandaşlar karşıya geçebilmek için uzun mesafe yürümek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar ise yoğun trafiğin bulunduğu kara yolunda büyük risk altında kalıyor.

Aydın Şehir Hastanesi'nden hareket eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ring otobüsü, Aydın-İzmir kara yolundaki durağa ulaşmadan yaklaşık 200 metre önce ara yolda bulunan durakta yolcuları indiriyor. Ring aracı daha sonra Aydın-İzmir kara yolu üzerindeki kavşağı kullanarak dönüş yaparken, batı ilçelerine gidecek vatandaşların otobüs duraklarına ulaşabilmesi için kavşaktaki sinyalizasyonu kullanarak yolun karşısına geçmesi gerekiyor. Hastalar ve hasta yakınları özellikle tedavi sürecinde bu durumun kendileri için büyük zorluk oluşturduğunu ifade ederek soruna çözüm bulunmasını istedi.

"Mevcut ulaşım düzeni hem yorucu hem de tehlikeli"

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi, bölgedeki güvenlik endişelerini gündeme taşıdı. Her gün Söke ilçesinden ışın tedavisi almak için Aydın Şehir Hastanesi'ne geldiğini belirten onkoloji hastası Hilal Gümüş, mevcut ulaşım düzeninin hem yorucu hem de tehlikeli olduğunu söyledi. Karşıya geçmek için uzun mesafe yürümek zorunda kaldıklarını ifade eden Gümüş, "Buradan gelip geçmemiz çok tehlikeli. Geçenlerde burada yaşanan kazayı duyduk ve gördük. Buna bir çare bulunması lazım. Durağın karşısında kontrollü bir yaya geçidi ya da üst geçit yapılmasını istiyoruz. İnsanlar karşı taraftaki durağa ulaşabilmek için yoğun trafiğin arasından geçmek zorunda kalıyor" dedi.

Hafta içi her gün tedavi için hastaneye gelip gittiğini dile getiren Gümüş, "Ben onkoloji hastasıyım ve her gün buraya ışın tedavisi almaya geliyorum. Söke'ye dönebilmek için bu yolu kullanmak zorundayım. Araçlar çok hızlı geliyor. Geçerken gerçekten korkuyorum. Trafikte yaya güvenliği konusunda ciddi sıkıntı var. Yetkililerden hem Aydın Şehir Hastanesi'ne giden ara yola hem de Aydın-İzmir kara yolu üzerine vatandaşların güvenle kullanabileceği bir üst geçit yapılmasını talep ediyoruz. Böylece hem hastalar hem de diğer vatandaşlar daha güvenli şekilde ulaşım sağlayabilir" diye konuştu.

Bölgede ulaşımı kullanan diğer vatandaşlar da hastane çevresinde yaya güvenliğini artıracak düzenlemelerin yapılmasını isterken, özellikle yaşlılar, engelliler ve tedavi gören hastalar için güvenli geçiş imkanlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti. - AYDIN