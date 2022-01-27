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Aydın siyasetinin önemli ismi vefat etti - Son Dakika

Aydın siyasetinin önemli ismi vefat etti

27.01.2022 22:05
Aydın siyasetinin önemli ismi vefat etti

Aydın'ın önemli siyasi isimlerinden olan ve dönemin ANAP Aydın İl Başkanı olarak uzun süre görev yapan Avukat Mehmet Pala vefat etti.

Aydın'ın önemli siyasi isimlerinden olan ve dönemin ANAP Aydın İl Başkanı olarak uzun süre görev yapan Avukat Mehmet Pala vefat etti.

Aydın'ın siyasi tarihine yön veren isim olarak tanınan eski politikacılarından Avukat Mehmet Pala, hayatını kaybetti. Bir dönem Anavatan Partisi (ANAP) Aydın İl Başkanlığı görevini de yürüten Pala, için yarın Aydın Adliyesi önünde saat 15.00'te tören gerçekleştirilecek. Törenin ardından Pala'nın naaşı ikindi namazına müteakip Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedilecek. - AYDIN

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Mehmet Pala, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın siyasetinin önemli ismi vefat etti - Son Dakika


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