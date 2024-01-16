Aydın Şoförler Odası Başkanı: Aşırı yağışlar yolları kayganlaştırıyor

Antalya- Mersin yolunda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiye Allah'tan rahmet dileyen Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, aşırı yağışların yolları daha da kaygan hale getirdiğine dikkat çekerek, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve aşırı hızdan kaçınmaya çağırdı.

Kış aylarıyla birlikte yollarda da buzlanma ve aşırı yağış nedeniyle kayganlaşma olayları yaşanmaya başladı. Kayganlaşan yollara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, aşırı hız yapılmaması çağrısında bulundu. Geçtiğimiz akşam Antalya Mersin arasında meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan otobüs kazasına dikkat çeken Özmeriç, ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Özellikle kış aylarıyla birlikte buzlanma ve aşırı yağışlar yolları daha da kayganlaştırıyor. Sürücüler bu duruma dikkat etmeli. Kazaların önüne geçebilmek için trafik kurallarına titizlikle uyulmalı ve aşırı hızdan kaçınılmalı" dedi. - AYDIN