Aydın Söke'de okul servis araçları yeni eğitim döneminde denetlendi - Son Dakika
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Aydın Söke'de okul servis araçları yeni eğitim döneminde denetlendi

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Aydın Söke\'de okul servis araçları yeni eğitim döneminde denetlendi
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Aydın'ın Söke ilçesinde yeni eğitim dönemiyle öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Servis Denetim Komisyonu ve kurumların katıldığı denetimde araçlar Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluk açısından incelendi; yetkililer denetimlerin süreceğini belirtti.

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Söke'de öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Servis Denetim Komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimlere Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Şube Müdürlüğü, Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Söke İlçe Jandarma Trafik Timi personeli katıldı. Denetimlerde öğrenci taşıma hizmeti veren servis araçları, Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında kontrol edildi. Araçların mevzuata uygunluğu ve öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasına yönelik hususlar incelendi. Yetkililer, kurumlar arası koordinasyonla öğrenci servislerine yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA
GüvenlikGüncelEğitimYerelAydınSökeSon Dakika

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