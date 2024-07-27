Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı

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Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 2024 LGS sonuçlarına göre açıklanan lise sıralamalarında 430,01 taban puanıyla Türkiye genelinde 3. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024 Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en başarılı sosyal bilimler liseleri arasında yer alma başarısını bu yıl da sürdürdü. 2024 LGS sonuçlarına göre açıklanan lise sıralamalarında Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 430,01 taban puanıyla Türkiye genelinde 3. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı, öğrencilerin ve öğretmenlerin özverili çalışmaları ile okul yönetiminin eğitime verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirilirken, okul yönetimi öğrencilerin akademik başarılarını daha da ileriye taşımak için çeşitli projeler ve etkinliklerle eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin gösterdiği üstün gayret ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu başarıyı elde ettik. Amacımız, öğrencilerimize en iyi eğitimi sunarak onların gelecekte başarılı bireyler olmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı. - AYDIN