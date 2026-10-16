Aydın Sultanhisar\'da din görevlilerine yangın ve ilk yardım eğitimi verildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde din görevlilerine yönelik düzenlenen eğitimde, yangınlara müdahale yöntemleri, acil durumlarda alınması gereken önlemler ve temel ilk yardım uygulamaları anlatıldı.

Sultanhisar İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen aylık mutat toplantının ardından yangın güvenliği ve ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Toplantının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Serkan Kuru tarafından din görevlilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim kapsamında yangınlarda doğru tahliye ve müdahale yöntemleri, yangın söndürme tüplerinin etkili kullanımı, ibadethaneler ile kamu binalarında alınması gereken yangın güvenliği tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca acil sağlık durumları ve kazalarda uygulanabilecek hayat kurtarıcı temel ilk yardım müdahaleleri de katılımcılara anlatıldı. Özellikle vatandaşların toplu olarak bulunduğu camilerde yangın ve benzeri acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekilen eğitimde, din görevlilerinin karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda doğru ve hızlı müdahalede bulunabilmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Eğitimin sonunda, ibadethanelerde ve kamu binalarında güvenliğin sağlanmasına yönelik bilgilendirmelerinden dolayı Nazilli İtfaiye Amirliği ekiplerine teşekkür edildi.