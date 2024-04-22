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Aydın Tarım Fuarı yoğun ilgi gördü, çocuklar iş makinesinin keyfini yaşadı

AYDIN - Aydın'da bu yıl 11'ncisi düzenlenen ve 550 markanın katıldığı Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na on binlerce kişi ziyaret etti. Yollar kilitlendiği ve araç park edecek yerin kalmadığı fuarın en ilgi çeken standı ise Aydın'da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı İş Makineleri Operatörlük Eğitim Kursu ve Belgesi veren Belgesem'in standı oldu. Çocuklar fuarda gerçek iş makinesi ile kum oynamanın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın, Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na 11'inci kez ev sahipliği yaptı. Geçen yıllara oranla bu yıl daha fazla ilgi gören fuarda, yeme içme ve tanıtım stantları yeterli ilgi görmezken, tarım makinelerine olan ilgi oldukça yoğundu. On binlerce kişinin ziyaret ettiği Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda stant açan Belgesem Mesleki Belgelendirme ve İş Makineleri Operatörlük Eğitim Kursu, fuara çocukların da ilgi göstermesini sağladı. Fuar alanına getirilip kurulan çocuklar için özel tasarlanmış iş makinesi, fuar süresince miniklerin hem gerçek iş makinesi ile oyun oynamasını hem de yeteneklerinin keşfedilmesini sağladı.

İlk defa uygulanan bu yöntemin çocuklardan yoğun ilgi gördüğünü ve fuar süresince iş makinesinin hiç boş kalmadığını belirten Belgesem'in kurucu ve eğitmenlerinden Okan Sezgin, "Bu sene 11.'si düzenlenen Tarım ve Hayvancılık fuarında bizler de yerimizi aldık. Bu güzel organizasyondan bir farklılık yaparak çocuklarımızın da eğlenebileceği bir parkur oluşturduk. Bu da çok ilgi gördü. Özellikle makineli tarıma ilgi duyan aileler ve çocuklar burada bir yandan çocuklarını eğlendirip diğer yandan çocuklarının yeteneklerini keşfetti" diyerek ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

"Gelecekteki operatörlerimizi arıyoruz"

Türkiye'de tekniker ihtiyacının her geçen gün artarak devam ettiğini ve iş makinesi operatörlerinin artık mühendislerden daha kolay iş bulabildiği gibi pek çok mühendisten de daha yüksek ücretle mesai yaptığını hatırlatan Sezgin, memleketteki bu ihtiyacı göz önünde tutarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Sezgin açıklamasının devamında "Belgesem olarak 'Gelecekteki operatörlerimizi arıyoruz' diye bir slogan oluşturmuştuk. Bu sloganla birlikte genç bireylerimizin anne babaları ile birlikte makineleri kullanıp bu yaşta tecrübe etmesini vesile olduk. Bununla da hem Aydın'da bir ilki gerçekleştirmenin hem de ve böyle bir makineyi Aydın'a kazandırmanın mutluğunu yaşadık" diyerek kurdukları oyun parkuru sayesinde geleceğin teminatı çocukların da Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.